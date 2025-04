Referendum sul lavoro, trentuno realtà per il ‘sì’: nasce il comitato

Nasce il comitato provinciale per il sì al referendum. Nella mattinata di ieri, nella sede della Camera del lavoro, si è tenuto la presentazione dela squadra che si adopererà per le iniziative a sostegno dei cinque quesiti referendari dell’8 e 9 giugno. Quesiti che vertono su lavoro e cittadinanza e sono stati promossi da sindacati e associazioni. A coordinare Veronica Tagliati, segretaria provinciale Cgil. "Anche a Ferrara abbiamo deciso di costituire un comitato provinciale, che sarà il motore per tutte le iniziative di divulgazione e informazione sui cinque quesiti referendari che mettono al centro la difesa dei diritti nel mondo del lavoro e la difesa del diritto di cittadinanza – ha dichiarato –. Si lavorerà per entrare nel merito dell’appuntamento referendario". Nel suo intervento, Tagliati ha ricordato l’importanza dell’appuntamento dell’8 e 9 giugno: "Il voto referendario dà la possibilità diretta ai cittadini di cambiare qualcosa, con la vittoria del sì si andrebbe già dal giorno successo a modificare e migliorare alcune regole. Ciascuno di noi, con il voto, ha la possibilità di cambiare in meglio il Paese. Quattro dei cinque quesiti sono incentrati sul mondo del lavoro, mentre un altro sul diritto di cittadinanza. Si tratta di temi che non possono che essere centrali per la crescita di un Paese. Ogni anno muoiono ancora troppe persone sul luogo di lavoro. È necessario – ha aggiunto Tagliati – cancellare le leggi che hanno reso le lavoratrici e i lavoratori più poveri e precari. Importante, inoltre, che si rimuova subito l’ingiustizia che nega il diritto alla cittadinanza alle moltissime persone che vivono in Italia regolarmente". Il comitato del sì racchiude 31 realtà: Cgil, Anpi, Arci, Avs, Auser, Azione Civica, biblioteca popolare Giardino, Cittadini del Mondo, Cdd, Coalizione Civica, Comitato acqua pubblica, Comitato contro ogni autonomia differenziata, Comitato per la Costituzione, Coordinamento democrazia costituzionale, Federconsumatori, Ferrara Partecipata, Forum droghe, gruppo consiliare civica Anselmo, Istituto Gramsci, La Comune, La Sinistra, Libera, Mediterranea, Pd, Possibile, Rifondazione Comunista, Società della ragione, Sunia, Udu, Udi e Uisp.

Mario Tosatti