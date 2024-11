Reflui dell’ex discarica di rifiuti. I residenti nel Quadrante Est:: "Arrivano nelle nostre abitazioni"

I cittadini del Quadrante est lamentano che dopo ogni forte pioggia le case vengono allagate. Non solo. I residenti sono pronti ad analizzare i reflui che invadono le loro abitazioni. Ecco la lettera di uno degli abitanti in cui spiega i disagi delle famiglie: "Sempre nella medesima via – scrive Davide Macchi –, considerata la vicinanza all’area di riequilibrio ecologico denominata Schiaccianoci, che si ricorda essere ex discarica di rifiuti pericolosi, quali Cvm (Cloruro di Vinile Monomero), i residenti lamentano che a seguito di ogni forte pioggia, poiché il piano della strada e delle abitazioni si trova ad un livello inferiore rispetto a quello dell’area verde, la strada e le abitazioni vengono allagate dal dilavamento della zona inquinata e si dicono molto preoccupati per il possibile pericolo di contaminazione da Cvm nelle acque meteoriche e da acque di provenienza dalle rete fognaria ad alta concentrazione batterica". Non è la prima volta che i residenti di questa zona lamentano questa situazione. La novità è che adesso gli abitanti sono preoccupati per gli effetti dei reflui sulla loro salute.