Regionali, i Cinque Stelle: "Ecco i nostri candidati. Giovani e anziani, priorità"

Il Movimento 5 Stelle cala il poker di candidature in corsa per le Regionali. Si è tenuta ieri, nella Sala della Musica, la conferenza di presentazione dei quattro candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni regionali il collegio di Ferrara. L’evento è stato moderato dal coordinatore provinciale Paride Guidetti.

"La squadra che presentiamo – ha detto – è composta da persone altamente qualificate e con una forte connessione con la comunità locale. Il loro impegno e la loro competenza saranno fondamentali per affrontare le sfide che ci attendono, con un occhio di riguardo per i giovani e le persone più vulnerabili". Al tavolo i quattro candidati scelti dal M5S, con il sostegno dei coordinatori regionali Sen. Marco Croatti e Gabriele Lanzi. Sono Yasmin Mhal, Giuseppe De Vittorio, Monica Caleffi e Gabriele Maldini. Yasmin Mhal, studentessa universitaria e capolista, ha posto l’accento sul ruolo centrale dei giovani nella società e sull’importanza dell’integrazione: "Chiedo investimenti concreti nei giovani e nel sistema educativo per affrontare le sfide del presente e permettere alle nuove generazioni di essere protagoniste del cambiamento". Ha evidenziato la necessità di politiche più inclusive per l’integrazione e l’immigrazione. Giuseppe De Vittorio, con la sua esperienza nel settore sociosanitario, ha parlato del valore dell’assistenza agli anziani: "La mia esperienza come direttore di una casa di riposo è stata caratterizzata dalla dedizione e dalla responsabilità. Credo in un’Emilia Romagna che investe nei suoi cittadini, dove la formazione e la salute sono centrali per il nostro sviluppo".

Gabriele Maldini ha discusso della sicurezza sul lavoro e della salvaguardia dei posti di lavoro: "Abbiamo posto il focus sulle problematiche legate agli infortuni sul lavoro e alla salvaguardia dei posti di lavoro, in particolare con riferimento ai recenti casi di Berco e Rexnord. La sicurezza sul e per il lavoro è un tema cruciale". A seguire Monica Caleffi, ex candidata sindaca e consigliera uscente nel Comune di Copparo e nell’Unione Terre e Fiumi, commercialista e revisore dei conti, ha parlato dell’importanza di monitorare e sfruttare i fondi europei: "Ferrara non può permettersi di perdere opportunità. È fondamentale monitorare i bandi europei e utilizzare al meglio i fondi disponibili per progetti di sviluppo che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini". La conferenza si è conclusa con un appello a sostenere le proposte del Movimento 5 Stelle per una Ferrara più inclusiva, competitiva e attenta alle esigenze di tutte le generazioni.

