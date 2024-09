Regionali, il candidato: "Puntiamo su Teodori"

Una lista, rigorosamente civica, che si propone come alternativa "alla dicotomia fra destra e sinistra, che ha portato solo danni al territorio emiliano-romagnolo". Stiamo parlando di Lealtà, coerenza e verità la quale propone come presidente della Regione, Luca Teodori.

Proprio ieri si sono presentati i candidati che si affacciano nel collegio ferrarese: Nicola Paletti, Roberto Patracchini, Sonia Turra e Irene Barboni. Il piglio dei candidati è piuttosto critico verso la politica di oggi, sia essa di destra o di sinistra. E, d’altra parte, loro stessi si definiscono "anti-sistema". Non solo. Come premette Patracchini, che è socio di una cooperativa di logistica e che corre per diventare consigliere regionale, "sarà molto difficile che noi ci piegheremo alle logiche di questo sistema: non ci siamo piegati alla dittatura sanitaria dei vaccini, siamo contro l’intelligenza artificiale, contro la propaganda gender verso i bambini e contro le installazioni di antenne a 5 G che – è dimostrato – siano piuttosto dannose". Insomma un condensato di "anti" che si declina nella sintesi programmatica di quattordici punti. Al primo posto c’è la "sovranità monetaria a favore dei cittadini e non della finanza". Largo spazio avrà l’agricoltura. In questo senso a intervenire è Turra, titolare di un’azienda agricola a Jolanda di Savoia. La prima, dura, critica al sistema politico è legata all’alluvione e ai danni fatti sul territorio romagnolo. "In queste settimane – dice – abbiamo assistito a un rimpallo di responsabilità da parte di destra e sinistra. Nessuno, però, in questi anni ha fatto nulla per le imprese agricole, senza peraltro riconoscere indennità a quelle particolarmente danneggiate".