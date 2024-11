Regionali, l’ora della verità. Affluenza a picco: 33,14%: "Pochi giovani, molti non lo sanno"

Radogna

Il primo giorno del voto è arrivato. Dalla mattina, però, le regionali partono già con il freno tirato. Ed eccoci, un po’ come Amerigo Ormea, lo scrutatore di Italo Calvino, alle porte di una domenica su cui incombono, prima di tutto, le ombre di una affluenza sempre più in calo. Poi, in secondo luogo, i dubbi degli elettori alle prese con elezioni "poco reclamizzate", si sente dire all’unisono. In via Bologna, all’interno delle scuole Mosti, trovi ad accoglierti con il sorriso gli scrutatori del seggio 77. La scarsa affluenza regala momenti in cui si può chiacchierare. "Per ora molti anziani. Alle 12 siamo sotto al 20 per cento degli aventi diritto del seggio". Altri tempi, insomma, rispetto a ‘La giornata dello scrutatore’ di Calvino in cui era vitale dare la propria preferenza, e, disertare la chiamata al voto, era considerato un peccato originale. Non sono neanche i tempi de ‘Il Gattopardo’ di Giuseppe Tomasi e del plebiscito per l’annessione al Regno d’Italia, in cui i giovani erano in prima linea per votare. "Qua di over 30 se ne sono visti pochissimi. Non parliamo poi dei 18enni. La maggior parte sono persone anziane che spesso dicono di essere venuti a conoscenza pochi giorni fa delle elezioni regionali", raccontano gli scrutatori di oggi. Mentre ce ne andiamo da via Bologna, non manca il fuori programma: un anziano di 80 anni si presenta con la scheda senza più spazi per timbrare. "Non mi fate votare? Metta il timbro dove vuole lei", ripete l’80enne. Alla fine, la situazione si sblocca: "Dall’ufficio elettorale le portano una scheda nuova, ma deve tornare fra mezz’ora", spiega uno scrutatore. Da via Bologna ci spostiamo al Barco all’istituto comprensivo ’Cosmè Tura’ e anche qui la musica non cambia: "La media dell’età di chi vota è superiore ai 50 anni – spiega un presidente di seggio –. Fino alle 15 ci aspettiamo una calma piatta. Forse voterà qualcuno dalle 17 alle 19, ma siamo sotto al 20 per cento dei votanti qui. Cosa ci dicono gli elettori? Poco coinvolgimento, la gente non sapeva delle elezioni. Pochi conoscono i candidati. Il trend è sempre lo stesso: l’affluenza è in diminuzione da anni".

Lo stesso leitmotiv si ripete al seggio di via don Zanardi alle scuole Manzoni dove un presidente ammette che "molti miei amici mi hanno telefonato perché sorpresi del fatto che si votasse. Non lo sapevano". In centro a Ferrara, nel seggio del Comune, l’affluenza è addirittura intorno al 7 per cento, "ma molti sono domiciliati fuori provincia o regione". Poi in serata arrivano i dati sconvolgenti: alle 19 aveva votato il 28,98% degli aventi diritto, alle 23 il 33,14. Nel 2020 – ma su un giorno solo – il finale fu del 58,82%. Già, si potrà votare anche oggi ma, intanto, il trend è da profondo rosso. Un crollo dei votanti che emerge soprattutto a Comacchio (18,22% alle 19 di ieri), a Codigoro (23,77), a Jolanda di Savoia (23,83%), a Riva del Po (23,44%). Percentuali un po’ più alte, si fa per dire, a Ferrara (32,22% sempre alle 19), ad Argenta (30,96%), a Voghiera (32,87%) e a Masi Torello (33,96%).

Gli aventi diritto al voto per Ferrara e provincia sono 282.939 (137.004 uomini e 145.935 donne). Non solo. L’elettore più anziano del Ferrarese è una donna di 108 anni, che potrebbe votare al seggio ’86’ della scuola De Pisis. Poi ci sono 5 giovanissimi che ieri hanno compiuto 18 anni, che si affacciano per la prima volta alle urne. Visto il trend, sarà difficile vederli ai seggi.