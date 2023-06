Regione delude Bergamini su Punto Nascite Cento, "Sola battaglia dei numeri"

CENTO

"La Regione ha deluso rispetto alle nostre sollecitazioni sul Punto Nascite di Cento: la solita battaglia dei numeri, per screditare il servizio e non una parola della sulla casa della maternità". A parlare è il consigliere regionale Fabio Bergamini (Lega), a proposito della risposta alla sua interrogazione. "Avevamo chiesto di andare oltre i semplici numeri e di ragionare su un progetto di qualità. "Invece la Giunta ha risposto con i soliti numeri che metterebbero a rischio il servizio ma non ha speso una parola sulla proposta della Lega – prosegue – A questo punto, vorremmo davvero capire cosa intendono fare". Duro è l’affondo del consigliere regionale. "Nella risposta dell’esecutivo viene confermato chiaramente uno dei timori – spiega - si parla di un decremento dei parti, tra il 2012 e il 2022: un decennio in cui si è passati da 599 parti a 196. Una riduzione che, cito la Regione: ’si ripercuote sulla qualità dell’assistenza’. Tra turnazione del personale e l’assenza a breve di un medico, i numeri della dotazione organica sono sempre ballerini. Negli anni sono state fatte valutazioni non esatte. E aspettiamo il 30 settembre".