"Regione, mi candido". Zappaterra a caccia del bis

Dopo diverse settimane di assenza dai social e dalla scena politica, per via della grave perdita del marito – l’ex sindaco di Argenta, Andrea Ricci – la capogruppo del Pd in Regione, Marcella Zappaterra apre, con un post su Facebook, di fatto la sua campagna elettorale. "Immaginare un futuro senza Andrea – scrive Zappaterra sui social – mi è impossibile e so che servirà tempo per imparare a convivere con questo vuoto. Lui mi ha sempre incoraggiato e appoggiato nel mio impegno politico e istituzionale, anche in questi mesi mi spronava a non tralasciare il mio lavoro. Tra le cose che ci univano c’era la comune passione per le nostre comunità e il territorio. Una delle sue caratteristiche più riconosciute era il senso di responsabilità, il saper fare un passo avanti quando è necessario, il prendersi cura di tutto e di tutti". Oggi, dunque, "raccolgo questa eredità con orgoglio – prosegue la dem – e accetto la candidatura alle elezioni regionali nella lista del Pd di Ferrara. Perché non può che essere così se il candidato presidente e la tua comunità politica te lo chiedono". "Pur segnata da un dolore profondo – fa sapere Zappaterra – rimango Marcella di sempre: diretta, pragmatica e appassionata. Certo, sarà una campagna elettorale atipica che non mi sarei aspettata di affrontare in un momento come questo: vedrete i manifesti con le mie foto scattate lo scorso anno, spero capirete che gli scatti in posa, con il sorriso, oggi mi sarebbero impossibili". Anche questa volta, "cercherò di dare il massimo – scrive in chiusura – impegnandomi come ho sempre fatto in questi anni. Rispondo alla chiamata della mia comunità, faccio un passo avanti. Spero sarete ancora al mio fianco". Da ultimo, la consigliera regionale si rivolge direttamente ai suoi elettori: "Voglio che sappiate che il vostro affetto, l’abbraccio forte della nostra comunità e di tanti amici e amiche è stato davvero importante. Sapervi accanto nei gesti, nell’amicizia, nella vicinanza è stato un sostegno determinante in questi mesi dolorosi e nel momento più difficile della vita. Grazie, davvero. Sono stati mesi di apnea, durante i quali ho dedicato tutte le mie energie ad Andrea, nella drammatica consapevolezza che si avvicinava il momento in cui ci avrebbe lasciato".