Regole sul pianerottolo. Vivere in condominio, guida tra diritti e doveri

‘Vivere in condominio’, incontro pubblico per capire e ricevere risposte pratiche. Nella sede della Camera di Commercio, domani alle 18, incontro con i cittadini per presentare la guida redatta da Consiglio Nazionale del Notariato, Associazioni dei Consumatori e Anaci.

L’iniziativa è stata presentata, nei giorni scorsi, nella sede municipale alla presenza dell’assessore comunale alle politiche sociali e abitative Cristina Coletti, notaio Francesco Leoni e Laura Melotti (Ordine degli avvocati), Marco Coppari (Anaci) e Rita Minarelli (Bper). Un incontro promosso dal consiglio notarile di Ferrara, comitato regionale dei consigli notarili dell’Emilia-Romagna, consiglio nazionale del notariato Comune di Ferrara e ordine degli avvocati di Ferrara con il sostegno di Bper Banca, con il patrocinio del Comune di Ferrara. "L’abitabilità – spiega l’assessore Cristina Coletti – è un ambito articolato e complesso, che richiede consapevolezza, responsabilità e forte senso civico. Conoscere le nozioni di buon vicinato e rendere edotti i cittadini sulle tutele normative di cui possono beneficiare è la prima forma di protezione sociale, poiché salvaguarda la civile convivenza. Come amministrazione stiamo perseguendo questo obiettivo mettendo in campo iniziative specifiche, anche per le famiglie più fragili alle quali, al momento dell’assegnazione degli alloggi Erp, consegniamo una guida alle istruzioni per l’uso della casa. Un vero e proprio vademecum che spiega chiaramente diritti e doveri, ma anche le opportunità a cui possono ricorrere i nuclei che hanno mostrato apprezzamento per questa iniziativa. Segno che c’è volontà di ricevere informazioni sempre aggiornate. Al consiglio notarile di Ferrara va un sentito ringraziamento per questa iniziativa". L’incontro di domani sarà introdotto dai saluti del presidente del consiglio nazionale del Notariato, Giulio Biino e del sindaco Alan Fabbri. A presentare la guida sarà Alessandra Mascellaro, notaio in Como e consigliere del Cnn. Interverranno Marco Coppari, direttore del centro studi Anaci di Ferrara, e Francesco Leoni, componente del consiglio notarile distrettuale.

Mario Tosatti