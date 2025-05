Rekeep promuove il talento

Servizi Ospedalieri, società del Gruppo Rekeep attiva nel servizio di lavanolo e sterilizzazione per il settore sanitario e nella fornitura di dispositivi medici, è impegnata anche quest’anno nella promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale, premiando a Ferrara 29 tra i migliori studenti e studentesse della città, nell’ambito della XV edizione di KeepCare School, l’iniziativa che sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia, figli e figlie di dipendenti del Gruppo, attraverso il conferimento di borse di studio assegnate in base al merito.

A Ferrara, l’edizione 2025 ha previsto l’assegnazione di 29 riconoscimenti, per un importo di 15.800 euro, suddivisi in 22 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in 7 borse da 1.000 euro, rivolte invece a universitari.

A Ferrara, i migliori studenti delle superiori sono stati Alessandro Buzzi, diplomato con 93/100, e Sofia Toffano, con una media del 9.38. Tra gli universitari, figurano Elena Rivaroli e Ilaria Bacilieri, entrambe laureate con 110 e lode.