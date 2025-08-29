Relax prima del rientro a scuola. In città tanti giochi per i ragazzi

La fine dell’estate segna anche l’inizio dei doveri, di un nuovo anno lavorativo e degli innumerevoli impegni quotidiani. In un certo senso l’avvicinarsi della stagione più fredda coincide anche con una riorganizzazione interna, la quale porta chiunque a concentrarsi al massimo sui rispettivi obblighi. Una situazione vissuta pure dai più giovani, che a differenza della fascia adulta si sono potuti concedere una pausa maggiore.

Il rientro nelle scuole si avvicina, ma Ferrara vuole donare ancora un momento di gioco e spensieratezza tramite ‘Estate Bambini’, organizzato al Parco Marco Coletta dal comune e dal consorzio Res, che vedrà l’allestimento di numerose attività, giochi ed esperienze per intrattenere i più piccoli e permettere alle famiglie di rilassarsi un’ultima volta. Eppure le novità non sono finite qui, come sottolineato dall’assessore all’Istruzione Chiara Scaramagli: "Quest’anno abbiamo ampliato la fascia d’età fino ai 17 anni, in modo da coinvolgere ‘Area Giovani’, un’associazione che si occupa di organizzare delle attività per gli adolescenti. Ci sarà modo di scoprire anche ‘Festebà’, una serie di spettacoli che si terranno dal 1° al 4 settembre alla Sala Estense e che vedrà la partecipazione attiva del pubblico, con una giuria di giovani spettatori che parteciperanno a un percorso guidato di visione e riflessione insieme agli attori, curato dal Circi. Questo evento, che si terrà dal 5 al 7 settembre, è diventato ormai un punto di riferimento, con una valenza ludica ed educativa per tutti i cittadini e non solo". Una certezza di fine estate testimoniata dalle parole di Elias Becciu, responsabile del consorzio Res: "Sappiamo che questo è un appuntamento immancabile nell’estate dei più piccoli, ma ci auguriamo che lo possa diventare anche per i nostri ragazzi. Questo tipo di risorsa funziona quando è a disposizione di una comunità che se ne prende cura". Illustrato da Anastasia Rizzoni, coordinatrice dell’evento, il programma è alquanto ricco e variopinto. Venerdì 5 settembre, precisamente a partire dalle 9.15, ci saranno una serie di laboratori propedeutici alla grande inaugurazione nel pomeriggio, che vedrà per prima la parata inaugurale ’Fish parade’ alle 16.30 e poi una successione di attività, ambienti dedicati ed esperienze fino in tarda serata.

Come spiegato da Laura Zappaterra, coordinatrice pedagogica Centri comunali per bambini e famiglie, ci saranno, tutti i pomeriggi, i laboratori e le attività incentrate su pittura, creatività, natura e uno spazio per i piccolissimi, accompagnate da alcuni spunti in tema di libri, nell’angolo curato da Circi e libreria Testaperaria, tra incontri con autori per bambini e ragazzi, presentazioni, letture e laboratori creativi. La fascia più grande sarà impegnata con giochi da tavolo, cubo di Rubik, laboratori di fumetti, manga e di innovazione digitale.

Riccardo Fattorini