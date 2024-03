Relazione annuale Ctdm Ferrara, criticità nella sanità locale e appelli inascoltati

Come ogni anno il centro per la tutela dei diritti dei malati ha stilato la relazione annuale allegata all’attività del centro per il 2023. A presentarla sono la presidente del Ctdm Micaela Felloni, Maurizio Camattari e Vito Graziano.

"La nostra associazione – come spiegato nella relazione – riceve le segnalazioni dei cittadini sui problemi sanitari che riguardano in particolare le due aziende sanitarie cittadine, Usl e ospedale S. Anna, ma anche di altre istituzioni, pubbliche e private". Nel 2023 le segnalazioni ricevute sono state 51 così divise: 17 per l’azienda ospedaliera, 23 per l’Usl e 11 per varie istituzioni, al quale bisogna aggiungere 6 pratiche ancora aperte per vari motivi per le persone emotrasfuse. "Oltre alle segnalazioni e i reclami dei cittadini – continua la relazione – riceviamo anche decine di telefonate e mail per avere qualunque tipo di informazione". Come ci spiega la presidente Felloni le segnalazioni che riceve il Ctdm riguardano diversi problemi, ma principalmente due: quelli che riguardano gli interventi chirurgici non andati a buon fine e quelli riguardanti i problemi per le prenotazioni. "Si evidenzia una criticità – spiega Felloni – molto elevata per la ginecologia ospedaliera, dove alcuni pazienti sono in attesa di interventi dal novembre 2022. Il problema delle prenotazioni sanitarie – continua – sta diventando intollerabile, incomprensibile e molto preoccupante, a nostro avviso forse ad un livello di non ritorno. La sanità privata ormai è finanziata ai massimi livelli dal pubblico e si vede persino un assessore comunale inaugurare un centro privato". La relazione ha risposto alle recenti dichiarazioni dei vari dirigenti della sanità pubblica: "Sembra che i cittadini percepiscano un disservizio che a loro parere non c’è e secondo quanto hanno scritto non esisterebbero ritardi nelle prenotazioni e le liste chiuse. I nostri appelli – continua la risposta del Ctdm – ad utilizzare la legge 124/98 per l’utilizzo dell’attività libero professionale sono rimasti inascoltati e anzi sul giornale un responsabile sanitario ha evidenziatio come fosse una disposizione di legge datata, giustificandone così il non utilizzo, ma a noi non ci risulta sia però stata abrogata". La sanità è un campo che ormai è in gran parte di competenza regionale, ma alla domanda su cosa un’amministrazione locale possa fare, Felloni risponde. "Il sindaco potrebbe presentarsi almeno alla conferenza socio-sanitaria". Mentre sul lato Regione: "Non ci saranno fondi aggiuntivi, ma c’è stato il rinnovo del contratto dell’anno scorso".