’Remake in Swing’, lunedì il concerto. Un grido contro la violenza sulle donne

Lunedì prossimo, alle 21 al Teatro Comunale Abbado, andrà in scena ’Remake in Swing’ di ’The Swingers Orchestra with Rai members’. Il concerto intende ricordare Oletta Barone, sorella del chitarrista e ideatore del progetto Delio Barone, assassinata dal marito Desmond Blackmore tra le mura domestiche la mattina del 2 marzo 2007 a Ferrara. L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è realizzata dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e promossa dal Comune, in particolare dall’assessorato alla pubblica istruzione e formazione, pari opportunità e politiche familiari, nella persona di Angela Travagli: "Siamo nel mese di novembre, il mese per l’eliminazione della violenza contro le donne. Come Comune, quello che stiamo facendo è impegnarci affinché la lotta al femminicidio diventi un interesse sociale di tutta la cittadinanza ed eventi culturali come questo servono a creare un sistema, poiché con un femminicidio non si uccide solo una donna ma si distrugge tutto, inclusa la famiglia". Alla presentazione del concerto erano inoltre presenti Delio Barone, che ha parlato della tragedia che ha colpito la sua famiglia, il medico psichiatra e psicoterapeuta Stefano Formaggi, il quale ha lavorato a stretto contatto con la famiglia Barone per affrontare il trauma subito, ed il direttore generale del Teatro Comunale Carlo Bergamasco, che si è così espresso: "Come Teatro Comunale diamo il nostro benvenuto più sentito ad iniziative come questa, in quanto crediamo sia necessario rispondere alla violenza anche attraverso l’Arte, in un gesto che va oltre il mero simbolismo. Eventi come quello di lunedì ci sono grazie alla presenza delle istituzioni, che comprendono quanto la cultura sia importante nel creare una società più consapevole".

’Remake in Swing’ è un concerto di 3 cantanti che interpreteranno le famose canzoni pop in chiave jazz, ma anche canzoni jazz in chiave pop. Nella scaletta ci saranno canzoni di Mina, oltre ai classici di George Benson, Stevie Wonder, Eric Clapton, George Michael, Toto e altri ancora, cantati da Nicoletta Fabbri, Paola Bonora e Heron Borelli. La Swingers Orchestra, in occasione dei 70 anni della Rai, avrà la front line composta dai fiati veterani della Orchestra Rai di Milano: Emilio Soana, Rudy Migliardi, Paolo Barbieri e Giulio Visibelli. La ritmica sarà formata da Luca Cantelli al basso, Claudio Bonora alla batteria e i ferraresi Nicola Morali al pianoforte e Delio Barone alla chitarra. Il prezzo del biglietto è di 8 euro, acquistabile online e in biglietteria negli orari di apertura.