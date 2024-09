’Remo Brindisi’, il riconoscimento

Nella sala del Pantheon della Certosa di Bologna, giovedì pomeriggio, è stato conferito alla Casa Museo Remo Brindisi di Lido di Spina il titolo di "Casa degli Illustri" ai sensi delle leggi regionali n. 2 e 21 del 2022. La targa recante la denominazione "Case e Studi delle Persone Illustri dell’Emilia-Romagna" è stata consegnata dall’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori all’assessore alla Cultura di Comacchio Emanuele Mari e alla direttrice della Casa Museo Laura Ruffoni. Nell’occasione sono stati insigniti dello stesso riconoscimento altri tredici istituti museali. "Ringrazio l’assessore regionale Mauro Felicori e la direttrice del Patrimonio Culturale Cristina Ambrosini per le parole spese sulla qualità della nostra Casa Museo e sul lavoro di valorizzazione compiuto – ha dichiarato, a margine della cerimonia, l’assessore alla cultura Emanuele Mari –. Un riconoscimento di cui siamo molto orgogliosi, che eleva ulteriormente la reputazione della struttura e del territorio e che consente di appartenere a una rete con maggiori possibilità di accesso a risorse economiche destinate a progetti di valorizzazione". Come evidenziato dalla direttrice della Casa Museo Remo Brindisi, Laura Ruffoni, "la certificazione Case e Studi delle Persone Illustri viene concessa dalla Regione Emilia-Romagna come riconoscimento del valore storico-artistico-culturale dell’istituto".