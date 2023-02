Remo Brindisi, la nipote Linda tra gli studenti

Remo Brindisi e la traccia indelebile lasciata dal "Maestro" nel territorio comacchiese saranno oggetto di un interessante incontro che si terrà nella mattinata di sabato (ore 9) fra la nipote dell’artista, Linda, e la gli studenti dell’Istituto superiore di Lido degli Estensi, che del grande autore, straordinaria e riconosciuta personalità del territorio lagunare, porta il nome. Saranno in particolare gli studenti del terzo anno dell’Alberghiero, percorso Accoglienza, con i loro docenti, a incontrare Linda Brindisi. Un incontro in linea con i tempi che sfrutterà una delle nuove frontiere della comunicazione, Google Meet, attraverso cui gli studenti potranno rivolgere tutti i quesiti di loro interesse all’interlocutrice. Che tratterà della sua ultima fatica, la tesi realizzata per l’Accademia di Belle Arti di Brera, dal titolo: "Casa Museo Alternativo Remo Brindisi", un lavoro che è già documento storico e a breve diventerà una pubblicazione. Nell’occasione dell’incontro con gli studenti non mancherà l’intervento del dirigente scolastico dell’Istituto Remo Brindisi, Pierlia Stimolo. La tesi di Linda Brindisi è già stata presentata in varie occasioni, ma quella di sabato con gli studenti sarà un’occasione speciale per far conoscere qualcosa di più del grande Maestro anche alle nuove generazioni.

Cinzia Boccaccini