’Remo Brindisi’, siglata un’intesa tra le Case Museo

Nel salotto culturale della Casa Museo Renzo Savini a Bologna, il 14 marzo scorso si è tenuto l’incontro ‘Genius loci e l’energia invisibile che lo abita. Nuove opportunità di incontro fra luoghi e persone’. Protagonisti dell’atteso appuntamento le dimore e le memorie lasciate dietro di sé da tre personaggi che in modo diverso, nel secolo scorso, hanno amato e creato opere d’arte: Remo Brindisi, Renzo Savini, Guerrino Tramonti. L’assessore alla Cultura Emanuele Mari ha evidenziato come si sia "lavorato per addivenire a questo accordo di collaborazione con le Case Museo Remo Brindisi di Lido di Spina, Renzo Savini di Bologna e Guerrino Tramonti di Faenza per creare occasioni di visite e incontri che aumentino sempre più la conoscenza del nostro Museo in altri contesti qualificati". Moderati da Nicoletta Barberini Mengoli, esperta in maioliche antiche e collaboratrice del Resto del Carlino, Marco Tramonti, Benedetta Savini e Laura Ruffoni, direttrice della Casa Museo Remo Brindisi, hanno illustrato le caratteristiche di ognuna delle case e i motivi che hanno portato le tre case-museo ad iniziare una collaborazione attraverso un progetto di visite guidate in tre week-end di primavera, come hanno ribadito Milena Camposano Tramonti, curatrice del Museo Tramonti, e Alessandro Porri, storico dell’arte e guida turistica, che hanno illustrato il progetto di viste ‘Trittico di Primavera’.