Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Ferrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaRemtech, via all’evento. Ambiente e territori. Il ministro Fratin: : "Serve strategia unica"
18 set 2025
MARIO TOSATTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Remtech, via all’evento. Ambiente e territori. Il ministro Fratin: : "Serve strategia unica"

Remtech, via all’evento. Ambiente e territori. Il ministro Fratin: : "Serve strategia unica"

In Fiera la diciannovesima edizione con un forte richiamo alla legalità "La burocrazia non può rallentare la transizione ecologica" .

In alto il dibattito con il ministro Pichetto Fratin, qui sopra un momento della fiera

In alto il dibattito con il ministro Pichetto Fratin, qui sopra un momento della fiera

Per approfondire:

Al via gli ‘Stati generali’ del risanamento. Ieri mattina taglio del nastro e apertura ufficiale della 19ª edizione del RemTech Expo, il più autorevole evento italiano e internazionale dedicato alla tutela ambientale, alla transizione ecologica, alla rigenerazione del territorio e alla sicurezza energetica. L’inaugurazione si è tenuta al Ferrara Expo con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. Tra questi, hanno preso parte alla cerimonia di apertura il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, il presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti ambientali, Jacopo Morrone, e il presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti. Insieme a loro, hanno portato il proprio contributo il presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti, l’assessore Matteo Fornasini, il prefetto Massimo Marchesiello, l’arcivescovo Gian Carlo Perego, e la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini. Ad aprire i lavori è stata Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, che ha sottolineato l’importanza di "passare da una logica emergenziale a una visione trasformativa, costruendo una rete tra competenze scientifiche, strategia e attuazione concreta". Poi la parola è passata al ministro: "Rigenerazione urbana, risanamento ambientale e valorizzazione del territorio devono essere parte di un’unica strategia – ha spiegato –. Serve una visione sistemica e intergenerazionale per restituire centralità ai territori e guidare la transizione ecologica".

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli ha posto l’accento sulla necessità di semplificare le procedure: "La burocrazia non può rallentare la transizione ecologica. Serve un sistema normativo più snello ed efficiente, che consenta ai territori di attuare i progetti in tempi rapidi". Un richiamo forte alla legalità è arrivato da Jacopo Morrone: "Ogni euro investito nella rigenerazione deve essere tracciabile e protetto da infiltrazioni. La lotta ai reati ambientali è essenziale per la credibilità delle istituzioni e per la tutela dell’ambiente". Nel corso dell’evento è stata annunciata la nascita di un Osservatorio permanente sulla rigenerazione dei territori e l’avvio di un ciclo di incontri regionali per raccogliere buone pratiche, criticità e proposte operative da trasformare in linee guida nazionali.

Con oltre 350 espositori, oltre 10mila presenze attese, 200 sessioni tecniche e una partecipazione in rappresentanza di più di 150 Paesi esteri in presenza e da remoto, RemTech Expo 2025 si conferma un osservatorio privilegiato e una piattaforma di scambio internazionale sui grandi temi dell’ambiente, della sicurezza e della resilienza. La manifestazione rafforza il proprio profilo internazionale, grazie alla collaborazione con organizzazioni multilaterali, delegazioni istituzionali estere, enti di ricerca europei, agenzie ambientali e imprese globali. In programma, incontri bilaterali, business meeting, sessioni in lingua e tavoli di cooperazione su bonifiche, climate change, smart cities e nuove tecnologie.

Oggi pomeriggio alle 15, nell’ambito di RemTech – Hub tecnologico ed ambientale, si terrà il convegno promosso da Anbi (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue) dal titolo ‘Le interconnessioni di rete e i valori sistemici per l’economia dell’acqua – L’uomo, la natura e le future generazioni’. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto tra importanti realtà imprenditoriali impegnate nell’innovazione e nella gestione sostenibile delle risorse idriche.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Ambiente