Remtech, via all’evento. Ambiente e territori. Il ministro Fratin: : "Serve strategia unica"

Al via gli ‘Stati generali’ del risanamento. Ieri mattina taglio del nastro e apertura ufficiale della 19ª edizione del RemTech Expo, il più autorevole evento italiano e internazionale dedicato alla tutela ambientale, alla transizione ecologica, alla rigenerazione del territorio e alla sicurezza energetica. L’inaugurazione si è tenuta al Ferrara Expo con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali. Tra questi, hanno preso parte alla cerimonia di apertura il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessandro Morelli, il presidente della Commissione bicamerale d’inchiesta sugli illeciti ambientali, Jacopo Morrone, e il presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti. Insieme a loro, hanno portato il proprio contributo il presidente di Ferrara Expo, Andrea Moretti, l’assessore Matteo Fornasini, il prefetto Massimo Marchesiello, l’arcivescovo Gian Carlo Perego, e la sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna, Manuela Rontini. Ad aprire i lavori è stata Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, che ha sottolineato l’importanza di "passare da una logica emergenziale a una visione trasformativa, costruendo una rete tra competenze scientifiche, strategia e attuazione concreta". Poi la parola è passata al ministro: "Rigenerazione urbana, risanamento ambientale e valorizzazione del territorio devono essere parte di un’unica strategia – ha spiegato –. Serve una visione sistemica e intergenerazionale per restituire centralità ai territori e guidare la transizione ecologica".

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli ha posto l’accento sulla necessità di semplificare le procedure: "La burocrazia non può rallentare la transizione ecologica. Serve un sistema normativo più snello ed efficiente, che consenta ai territori di attuare i progetti in tempi rapidi". Un richiamo forte alla legalità è arrivato da Jacopo Morrone: "Ogni euro investito nella rigenerazione deve essere tracciabile e protetto da infiltrazioni. La lotta ai reati ambientali è essenziale per la credibilità delle istituzioni e per la tutela dell’ambiente". Nel corso dell’evento è stata annunciata la nascita di un Osservatorio permanente sulla rigenerazione dei territori e l’avvio di un ciclo di incontri regionali per raccogliere buone pratiche, criticità e proposte operative da trasformare in linee guida nazionali.

Con oltre 350 espositori, oltre 10mila presenze attese, 200 sessioni tecniche e una partecipazione in rappresentanza di più di 150 Paesi esteri in presenza e da remoto, RemTech Expo 2025 si conferma un osservatorio privilegiato e una piattaforma di scambio internazionale sui grandi temi dell’ambiente, della sicurezza e della resilienza. La manifestazione rafforza il proprio profilo internazionale, grazie alla collaborazione con organizzazioni multilaterali, delegazioni istituzionali estere, enti di ricerca europei, agenzie ambientali e imprese globali. In programma, incontri bilaterali, business meeting, sessioni in lingua e tavoli di cooperazione su bonifiche, climate change, smart cities e nuove tecnologie.

Oggi pomeriggio alle 15, nell’ambito di RemTech – Hub tecnologico ed ambientale, si terrà il convegno promosso da Anbi (Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue) dal titolo ‘Le interconnessioni di rete e i valori sistemici per l’economia dell’acqua – L’uomo, la natura e le future generazioni’. L’appuntamento sarà un’occasione di confronto tra importanti realtà imprenditoriali impegnate nell’innovazione e nella gestione sostenibile delle risorse idriche.