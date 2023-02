Renana, tra storia e immagini ’Racconti d’acqua’ a Campotto

Un viaggio per immagini nella storia del territorio argentano, con proiezione fotografica dall’archivio storico della Bonifica Renana e presentazione a cura di Alessandra Furlani, agronomo e responsabile comunicazione del Consorzio e Sergio Stignani, fotografo naturalista. Tutto questo è "Racconti d’acqua", con presentazione in programma domani alle 21 a Campotto, nella sede del Museo delle Valli, in via Cardinale. Info: 0532-808058 o tramite mail a [email protected] Il Consorzio della Bonifica Renana è un ente di diritto pubblico che riunisce tutti i proprietari di terreni e fabbricati che si trovano all’interno del suo comprensorio, situato nel bacino del fiume Reno. In virtù delle norme statali e regionali, la Bonifica Renana svolge, in regime di sussidiarietà con gli enti locali, una serie di funzioni indispensabili sia in pianura che in collina.