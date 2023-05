Renazzo, da ex scuola a casa del volontariato

A Renazzo si sta studiando una seconda vita per l’amata e ormai ex scuola elementare e perché sia una destinazione utile a tutta la comunità, l’amministrazione comunale ha deciso di utilizzare il metodo del percorso partecipato ben definendo qual è l’obiettivo che si è prefissata. Il primo incontro si è svolto di recente spiegando che la scuola non dovrà essere un solo contenitore di associazioni ma dovrà essere viva e aperta. Oggi il secondo appuntamento alle 18. "La destinazione sappiamo che cosa vorremmo che fosse, ma il contenuto lo dobbiamo andare a determinare insieme – ha detto il vicesindaco Vito Salatiello - E’ un modo diverso dal solito perché abbiamo pensato bello fossero i cittadini a determinarlo sulla base delle esigenze ma anche su cose anche piacevoli che vi si vorrebbe fare. Esistono bisogni, come avere delle sedi ma non vogliamo si crei una sorta di condominio con luoghi chiusi. Vorremmo che siano sedi vissute, portando la propria attività e restituendo in termini di apertura del luogo, che vi sia promozione di ciò che si fa, corsi, laboratori e magari diventare moltiplicatori di momenti di attività, legami e relazioni. Vorremmo che fosse un luogo davvero vissuto. Magari anche con qualche evento condiviso e non una mera spartizione di stanze. E’ una scommessa. Quella renazzese è una comunità con associazioni vivaci che fanno tante cose e mi chiedo, se fossero vicine, cosa potrebbero fare insieme. Incontri anche per misurarci, dove ognuno porta esigenze e proposte". Il percorso di definizione è affidato all’associazione Bangherang che avrà il ruolo di facilitatori, guidando e aiutando a costruire il tutto, ascoltando le idee e rendendole coerenti e realizzabili. Il percorso già avviato prevede che questi due incontri servano alle associazioni a conoscersi, per poi definire i bisogni e al sesto appuntamento arrivare alla definizione del patto. "In primis l’idea per questa scuola è che sia la sede dei seggi elettorali a Renazzo così da non interferire con l’attività scolastica", hanno spiegato i ragazzi di Bangherang.