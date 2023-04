Rendiconto, c’è il sì "Ma molta attenzione al risanamento di Soelia"

ARGENTA

Luce verde dal consiglio comunale di Argenta (in foto il sindaco Andrea Baldini) al rendiconto di gestione del 2022, tuttavia il collegio dei revisori dei conti invita alla prudenza per Soelia. "L’’attuazione del piano di risanamento di Soelia ha ancora delle incognite che al momento non sono state superate – si legge nel documento dell’organo di controllo del bilancio - È pur vero che l’Ente ha predisposto un accantonamento pari a 500 mila euro, ma in caso si verificasse lo scenario gravoso, non sarebbe comunque sufficiente a mantenere gli impegni assunti. Sarà quindi fondamentale per il comune poter disporre di sufficienti risorse libere nell’avanzo di amministrazione in sede di rendiconto. Occorre quindi lasciare e conservare risorse in avanzo libero, prudenzialmente per almeno euro 600 mila euro, da cui potranno essere prelevate in qualsiasi momento successivo durante l’anno, per far fronte a tali maggiori spese, al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio". Il collegio dei revisori, nella relazione, invita a una estrema prudenza a livello della gestione finanziaria; in particolare a migliorare la propria capacità di riscossione delle entrate patrimoniali, tributarie e per i servizi, con particolare attenzione al recupero dell’evasione del pagamento di canoni, rette e tributi". Su questa osservazione si è soffermato il capogruppo della Lega, Ottavio Curtarello, che segnala che "ci sono arretrati insoluti che risalgono al 2018". Approvata inoltre una variazione al regolamento per l’applicazione della Tari, la tassa sui rifiuti, che prevede la possibilità per gli utenti argentani a ricorrere anche un gestore alternativo a Soelia. Giuseppe Brina del gruppo Lega Salvini, fa un appello a tutti gli artigiani, commercianti tutte le aziende in generale: "Rimaniamo tutti in Soelia per aiutare la nostra partecipata e salvaguardare i posti di lavoro ai dipendenti".

f.v.