Rendiconto, c’è il via libera in Commissione

Il rendiconto 2022 del Comune passa il vaglio della Commissione senza obiezioni. Se non per una piccola sottolineatura sull’impiego di alcune risorse da parte del capogruppo di Ferrara Bene Comune, Dario Maresca. Fila tutto liscio e l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini (foto) incassa l’approdo della delibera in Consiglio. I dati salienti riguardano l’avanzo libero, che ammonta a oltre otto milioni, il piano di rientro dei debiti e il plafond di investimenti che non è diminuito. "Anzi, – dice Fornasini – in questi anni abbiamo aumentato sempre di più il monte di risorse destinato agli investimenti per la città". Sul versante debitorio, il Comune presenta ancora 69 milioni di ‘scoperto’. Cifra comunque in calo rispetto agli anni precedenti. Bene il versante del fondo rischi (crediti non esigibili) per il quale l’amministrazione ha deciso di implementare le risorse con circa due milioni aggiuntivi "più di quanto prevede la norma", sottolinea Fornasini durante l’esposizione della delibera. "Siamo tornati attorno ai livelli pre-covid", sostiene l’amministratore. Dopo gli anni bui della pandemia, nel 2022 sono stati circa settecentomila euro i fondi incassati dal comune su questo versante. Sono in aumento, rispetto alle previsioni del Comune, le entrate extra-tributarie nel segmento culturale: oltre due milioni e centomila euro. Non solo. Altri due milioni sono stati recuperati dall’ufficio riscossione: si trattava di Imu arretrata. Insomma, riconosce anche Maresca dai banchi dell’opposizione, "fa piacere vedere che il bilancio del Comune è sano". Ora, la palla passa al Consiglio.

f.d.b.