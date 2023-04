Rendiconto del 2022 Gaiani: "Un bilancio davvero in buona salute"

CENTO

Presentato ieri in Commissione il rendiconto del bilancio del Comune per il 2022. "Questo documento ci rende soddisfatti e certifica l’avanzamento nella realizzazione dei programmi – dice l’assessore Carlotta Gaiani – tenendo in considerazione le emergenze che abbiamo dovuto affrontare nella precedente annualità. Rispettiamo l’equilibrio economico-finanziario e ci muoviamo verso le prossime scadenze". Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2022 ha avanzo di 17.587.123,26 euro di cui parte vincolata per specifiche finalità di 5.937.786,50 euro, e parte accantonata 9.177.283,01 euro in riserva. L’avanzo libero è di 2.472.053,75 euro. "Un bilancio in buono stato di salute – spiega – L’avanzo libero è frutto di alcune operazioni di razionalizzazione virtuose. La prima è stata frutto di uno stralcio di somme facenti parte dei crediti di dubbia esigibilità, iscritte a ruolo e non prescritte. La seconda è stata un’attenta gestione delle società partecipate: il completamento dell’iter di liquidazione di Ente Territorio e l’eliminazione delle perdite di CMV Energia Impianti ha consentito di liberare gli accantonamenti del nostro bilancio comunale destinati alla copertura perdite". Entro luglio si deciderà dove impiegarlo.