Reno Centese, il cardinale Zuppi celebra Sant’Elia

Domenica sera a Reno Centese si è celebrato Sant’Elia Facchini, momento al quale il Cardinale Matteo Maria Zuppi non manca mai, arrivando nel centese dopo il suo viaggio in Russia cercando la pace. "Con Sant’Elia ricordiamo un uomo a cui è stata tolta la vita in maniera violenta, un uomo mite, pacifico, inerme, ucciso a causa della sua fede, del suo amore, dall’odio – ha detto Zuppi (nella foto di Riccardo Frignani - Noi invece, siamo raggiunti da immagini terribili di morte, su quella piazza anonima che è internet ma che purtroppo non sono virtuali ma vere. Solo ieri abbiamo visto un soldato ucraino che ha filmato la sua stessa morte in combattimento facendoci vedere coi suoi occhi la tragedia della guerra. Che sofferenza. Cerchiamo di vivere le loro morti con gli occhi delle loro mamme e dei loro figli". Ed ha esortato. "Non smettiamo di pregare e di fare tutto il possibile perché venga la pace e nessuno sia vittima di quella follia che è la guerra – ha proseguito - Tutti possiamo combattere quegli elementi che generano la guerra e che la rafforzano: non facciamo cresce odio, violenza, indifferenza. Il coraggio non possiamo chiederlo a chi non lo ha, ma di amare sì. Tutti possiamo farlo. Testimoni come Sant’Elia ci aiutano ad affrontare il male. Non ci viene chiesto sacrificio ma solo amore: se salvi solo te stesso resti solo, perdi il prossimo e la tua anima, in un mondo come il nostro, così pieno di divisioni, solitudine e orgoglio".