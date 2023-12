"Repubblicani, protagonisti in vista del voto"

Il Pri di Ferrara ha ospitato, nei giorni scorsi, nella sede di via Pergolato 4/d, il neo eletto segretario regionale dell’Emilia Romagna Eugenio Fusignani, attuale vice sindaco di Ravenna. Alla presenza dei numerosi iscritti, ha illustrato i temi cardine per i quali il Pri intende proporsi alle prossime elezioni amministrative. "In perfetta sintonia con i tradizionali valori cari al Partito Repubblicano – spiega Renata Gagliani, segretario Pri di Ferrara – come la laicità, l’europeismo, la rigorosa tenuta dei conti pubblici con particolare attenzione alle scelte in tema di energia, auspichiamo che il partito di Ferrara possa contribuire da protagonista al benessere del nostro territorio".