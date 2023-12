Residenza Basaglia, partono i lavori: "Intervento da quasi due milioni"

L’Azienda Usl di Ferrara, rappresentata dalla direttrice del distretto Sud-Est Rita Maricchio, ha consegnato formalmente all’impresa (il Consorzio stabile Vitruvio di Roma) le aree in cui verranno realizzati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura. La consegna dei locali per l’avvio del cantiere si è tenuta martedì 5 dicembre e oltre ai responsabili della Residenza psichiatrica "Franco Basaglia" c’era anche il sindaco di Portomaggiore Dario Bernardi. Le opere saranno realizzate grazie a un finanziamento del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) di 1,750 milioni di euro. Sulla completa ristrutturazione della residenza sanitaria psichiatrica Basaglia, che sarà strutturata su due piani con giardino funzionale, "sappiamo che la salute mentale è un tema di cui non si parla troppo ma è un investimento di dignità dalla valenza strategica", aveva sottolineato alcuni mesi fa in sede di presentazione del progetto all’interno della sala riunioni della Casa della Salute l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini. "Ho voluto essere presente per incontrare assieme ad Ausl l’impresa e visionare le aree oggetto di intervento e la temporanea riorganizzazione degli spazio – commenta soddisfatto il sindaco Dario Bernardi - Un altro mattone importante per il rilancio della nostra Casa della salute, che migliora la qualità della vita di ospiti e fruitori di una residenza, che è una vera eccellenza della provincia per quel che riguarda il campo della salute mentale". "I lavori riguarderanno il piano terra e il primo piano della struttura, ovvero la zona giorno al pian terreno e la zona notte al primo piano: a pian terreno le opere permetteranno di realizzare spazi per le attività di gruppo diurne dei pazienti della residenza, così come verrà realizzato un cortile ‘protetto’ in cui si potrà fare attività all’aperto", spiega la curatrice del progetto, la dirigente e ingegnere del Dipartimento tecnico interaziendale e delle tecnologie sanitarie Chiara Turbinati. A pian terreno le opere permetteranno di realizzare spazi per le attività di gruppo diurne dei pazienti della residenza così come verrà realizzato un cortile ‘protetto’ in cui si potrà fare attività all’aperto. Da notare che gli interventi riguarderanno anche il primo piano della Residenza, che diventerà la zona notte della struttura.

Franco Vanini