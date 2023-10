Residenze d’artista, a Palazzo Pio impegnato il secondo gruppo

Il secondo gruppo di artiste e artisti è al lavoro in questi giorni a Palazzo Pio, dove sta proseguendo il progetto di Residenze d’artista curato dall’associazione Frat.tale con il patrocinio e il supporto del Comune di Tresignana. Tanta è la curiosità e l’attesa di vedere le opere che saranno realizzate al termine di questa esperienza nella località di Tresigallo e realtà limitrofe. A portare il saluto dell’amministrazione comunale l’assessore alla Promozione Turistica e alle Politiche Giovanili Raffaele Cartocci che, come avvenuto con il primo gruppo (composto da Salvatore Crucitti e Gloria Zeppilli, fondatori del collettivo artistico ‘Ucci Ucci’, Michele Febbraio, Martina Cioffi, Linh Duong), ha potuto conoscere artiste e artisti e ascoltare dalla loro viva voce i concetti che intendono sviluppare nelle loro opere, che saranno protagoniste di una mostra che verrà allestita a Palazzo Pio dall’1 al 3 dicembre. Due referenti dell’associazione Frat.Tale, Rebecca Sforzani e Beatrice Caruso, sono presenti a palazzo in questi giorni insieme agli artisti del secondo gruppo. Nicolò Link Hg da Bassano del Grappa si occupa di arte muraria, graffiti e riqualificazione. La sua idea è legata a "bandiere che richiamano architettura e dinamiche all’interno della città. Visitando ciò che è presente a livello architettonico in centro e nelle vicinanze, il mio lavoro può concentrarsi su quanto è stato valorizzato in questi anni e quanto non è stato recuperato". Dato l’interesse per l’arte muraria di Nicolò, l’assessore ha consigliato al gruppo una visita, magari con le biciclette messe a disposizione dal Comune, al Villaggio del Cinema di Gherardi, realizzato grazie all’intuizione di Stefano Muroni. Di questo gruppo fanno parte: Francesca Baglieri, Anna Berrino, Anna Martinatti, Giulia Druda, Gianluca Marion ed Ettore Morandi.