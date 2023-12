"Residenzialità, Ferrara prenda esempio dalle capitali europee"

Caro Carlino,

i giovani di Ferrara 2044 tornano a esprimersi sul problematico tema della residenzialità che più affligge studenti fuori sede che sono diventati una costante molto importante per il tessuto sociale della nostra comunità, giovani famiglie e lavoratori stagionali. A Ferrara trovare un appartamento in affitto è sempre più difficoltoso e costoso. Tale problematica non appare rientrare tra le priorità dell’attuale amministrazione che da una parte continua nella sua politica di aumentare il numero degli iscritti nelle varie facoltà, dall’altra se ne frega del problema, lasciando letteralmente per strada centinaia di studenti, senza proporre un aiuto e soluzione.

Crediamo che un ampliamento della piattaforma Sottotetto possa essere uno strumento di aiuto nell’immediato per chi decide di trasferirsi a Ferrara. Promuovere questa piattaforma e incentivare i privati a mettere in affitto i loro immobili può essere essere un aiuto importante per che stava facendo i primi passi a trovare una casa a Ferrara. Un bonus fiscale per l’affitto della seconda casa, ad esempio attraverso uno sgravio IMU, è la proposta avanzata dal gruppo, in modo da diminuire l’elevato numero di case sfitte. Ulteriore misura di pronto impatto per la realtà ferrarese potrebbe essere l’istituzione di un fondo di garanzia per l’affitto, sulla falsa riga della Deliberazione di Giunta regionale n. 960 del 12 giugno 2023, cui ha già aderito il comune di Rimini attraverso cui fornire garanzie ai proprietari e contributi ai locatori. Il tutto inscritto in un piano di recupero degli immobili pubblici, da trasformare in studentati altrettanto pubblici e a canone calmierato, che dia respiro all’inflazionato mercato degli affitti a Ferrara. La casa deve essere vista come bene primario, per cui vanno messe in atto politiche pubbliche di correzione del mercato immobiliare; l’elevata inflazione, la stagnazione dei salari e gli affitti in crescita impediscono l’accesso al mercato per studenti e giovani. Non sono gli studentati privati proposti ad esempio col progetto Feris a risolvere questa situazione. Anche le periferie e le frazioni potrebbero essere rese appetibili a studenti e giovani, e contemporaneamente decongestionare il centro, grazie all’implementazione dei servizi, compreso il prolungamento degli orari dei trasporti pubblici nelle fasce serali. La collaborazione tra generazioni diverse, ad esempio in sistemi di cohousing, assieme all’implementazione degli spazi pubblici comuni, come le sale studio, potrebbe essere un ulteriore tassello che farebbe di Ferrara una città più equa e vivibile.

I giovani di Ferrara 2044