Residenzialità storica, banchetti di Fratelli d’Italia: "Diciamo no a una delibera regionale sbagliata" Banchetto di Fratelli d’Italia contro la decisione della Regione di eliminare il criterio della residenzialità storica per le case popolari. Presenti Balboni, Malaguti e Scaramagli. La scelta è stata definita incomprensibile e dannosa per i cittadini.