Residenzialità storica. Documento in aula, passa la ’linea Fabbri’: "La Regione ci ripensi"

Alla fine è passato il documento della maggioranza. Quello delle assegnazioni delle case popolari, in relazione al criterio della residenzialità storica è ancora un tema caldo. Caldissimo. Le forze di centrodestra, in sostanza, chiedono un dietrofront alla Regione sulla delibera. Il capogruppo di Fd’I, Federico Soffritti nel suo intervento accusa il Pd di voler "colpire non solo i cittadini, ma anche i sindaci dei territori". La decisione di viale Aldo Moro, dunque, è "puramente ideologica" ed è per questo che "il nostro partito ha avviato una raccolta firme che verrà depositata in Regione e alla quale stanno aderendo tantissimi cittadini". Duro anche il consigliere di Prima Ferrara, Benito Zocca che non risparmia critiche anche "al vescovo Perego". Gli fa eco la collega capogruppo di Prima Ferrara, Francesca Savini. "Solo una regione che vuole penalizzare i propri cittadini può concepire una delibera di questo tipo, che peraltro rappresenta anche una pesante ingerenza verso gli enti locali", sentenza la consigliera di maggioranza. L’assessora alle Politiche abitative, Cristina Coletti, difende la linea assunta dal sindaco Alan Fabbri e, tra le altre cose, rivendica, per il 2024, "un impegno di spesa per un milione di euro per la riqualificazione degli alloggi popolari". Insomma, la battaglia è tutta politica e si sposta anche sull’azienda casa: Acer. È il consigliere di Ferrara Cambia, Marco Vincenzi, ad avanzare la proposta più ’provocatoria’. "Acer smetta di chiedere fondi ai Comuni – attacca – . Tanto più che, il patrimonio di cui dispone, sarebbe più che sufficiente per recuperare diversi alloggi ogni anno. Oppure, i Comuni potrebbero decidere di uscire dall’azienda partecipata dalla Regione e fondarne un’altra che garantisca una gestione efficiente dell’edilizia popolare". Apriti cielo. A stigmatizzare l’intervento di Vincenzi, è il consigliere del Pd, Davide Nanni che peraltro è designato come relatore della risoluzione – poi bocciata – portata proprio dai dem al documento della maggioranza. "La proposta avanzata da Vincenzi, che peraltro è assessore a Bondeno – spiega Nanni – è del tutto insostenibile. Sono parole in libertà: economicamente i comuni non ce la farebbero a gestire il patrimonio immobiliare di alloggi popolari. Acer, invece, è un’azienda partecipata dalla Regione che garantisce fondi e stanziamenti fondamentali".

Nel merito della residenzialità storica – che il centrodestra ha issato come vessillo della campagna elettorale – Nanni in qualche modo riprende le parole dell’assessore regionale Barbara Lori, intervenuta all’indomani dello scoppio della polemica. "Oltre al fatto di non aver eliminato il criterio della residenzialità nell’assegnazione degli alloggi popolari – puntualizza il consigliere – l’assessore Lori ha spiegato che, prima dell’approvazione della delibera regionale, è stato fatto un passaggio preliminare con gli enti locali dei territori. Ferrara ha partecipato?".