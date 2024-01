Residenzialità storica, è scontro sullo stop

È uno scontro frontale, su uno dei temi più identitari che hanno caratterizzato l’agenda politica di questa giunta: la residenzialità storica come criterio prioritario per l’assegnazione degli alloggi popolari. Il sindaco Alan Fabbri, a fronte della scelta della Regione di azzerare la possibilità di valorizzare la residenzialità storica nelle graduatorie comunali per l’assegnazione della casa popolare, è durissimo. "La decisione di viale Aldo Moro di annullare il valore aggiunto della residenzialità storica per l’accesso alle case popolari è un enorme passo indietro nella garanzia dei diritti ai cittadini – attacca –. Valorizzare chi, da più tempo vive e lavora nella propria città, significa garantire equità sociale e, noi, a Ferrara lo abbiamo dimostrato". La decisione della Regione, dunque, "toglie potere decisionale ai sindaci e, se applicata, finirà per danneggiare i tanti anziani e le famiglie fragili che della casa popolare hanno bisogno e che si vedranno, di nuovo, superare in graduatoria da chi magari è arrivato da poco in città e potrebbe ottenere altri aiuti". Oltretutto, rimarca il sindaco, "Ferrara non è l’unica in regione ad aver applicato questo criterio: anche Ravenna, Parma, Piacenza e altri Comuni amministrati dalla sinistra hanno valorizzato la residenzialità attraverso i punteggi nelle graduatorie di accesso". Si tratta dunque di una "scelta incomprensibile e iniqua" che procede "in senso opposto rispetto alle aspettative dei cittadini e rischia di alimentare conflitti sociali in un momento di difficoltà economica che colpisce tutti".

Questa, insomma, è stata una battaglia portata avanti a lungo dall’attuale amministrazione. Tanto che, a fronte di una sentenza del tribunale che ha accolto il ricorso presentato da due donne straniere, il Comune ha dovuto in parte fare marcia indietro cercando di preservare tuttavia il criterio di residenzialità storica. "A Ferrara – riprende il sindaco – abbiamo lavorato per garantire i diritti ai ferraresi di accedere, a un bene primario come la casa popolare. E i risultati che abbiamo ottenuto sono evidenti. La graduatoria più recente per l’assegnazione delle case popolari, guardando alle prime 100 posizioni, conta nuclei italiani nel 72% dei casi e assegnatari anziani per il 50".

Dura anche la presa di posizione del deputato leghista, Davide Bergamini. "Bonaccini, evidentemente, preferisce fare propaganda e assegnare le case popolari agli stranieri – scandisce – ignorando ogni principio di residenzialità storica. La scelta del presidente della Regione va contro tutti quei cittadini che hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione dei nostri territori, pagando le tasse". Sulla stessa linea è anche il capogruppo del Carroccio in Regione, Matteo Rancan. "In un momento così difficile per chi è in situazioni di fragilità economica – spiega – viene calato l’asso dell’eliminazione della residenzialità storica, togliendo alle famiglie italiane più bisognose di avere la precedenza sull’assegnazione degli alloggi Erp. Finché saremo in Regione ci batteremo per contrastare con ogni mezzo questa misura. Dovessimo vincere la Regione, cambieremo subito questa misura ideologica".