’Resilienza sportiva’, parlano gli atleti alla ’Civica Scuola’

Si avvicina l’appuntamento con la Comacchio Half Marathon, organizzata da Atletica Corriferrara Asd con il patrocinio del Comune. In attesa dell’evento sportivo, domani alle 18 nella sala della Civica Scuola di Musica si terrà l’incontro sul tema ‘Riflessioni sulla resilienza. Quanto conta per raggiungere gli obiettivi’ presentato da Veronica Bellandi Bulgari. A confrontarsi sull’argomento saranno lo psicologo Massimo Giusti, assieme ad Iliass Aouani, atleta detentore del record italiano in Maratona. Questa è solo una delle iniziative collaterali che accompagneranno all’Half Marathon che si disputerà sabato, con lo ‘start’ fissato alle 18: una manifestazione che unisce la promozione del territorio all’aspetto puramente sportivo, grazie anche al percorso disegnato.