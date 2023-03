"Resistenza, accuse prive di fondamento"

Riceviamo

e pubblichiamo

"La struttura comprensoriale Ancescao di Ferrara ha sub concesso alla ‘Resistenza’ Aps i locali di via Resistenza, 34 ed ha rinnovato l’affiliazione al Centro per il 2023 poiché non ci sono motivi per i quali l’associazione debba essere ripresa per non aver rispettato quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti che disciplinano i rapporti all’interno di Ancescao. Le accuse che vengono mosse ai soci e al gruppo dirigente di Resistenza sono offensive e prive di fondamento e le respingiamo con forza e determinazione. Vorremmo ricordare se ce ne fosse bisogno, che sono tanti i cittadini che in questi mesi hanno partecipato alle iniziative che sono state organizzate dai volontari del centro. Associazioni che hanno contribuito alla realizzazione delle stesse che di certo non gradiranno sapere di essere in qualche modo corresponsabili di aver frequentato ambienti e persone che compiono le nefandezze denunciate dal sindaco, oltre a turbare frequentemente la quiete pubblica. Non ci risulta che le forze dell’ordine siano intervenute per evitare occupazioni abusive o accertare il venir meno del rispetto delle regole del vivere civile. Niente di quanto riportato ha alcun fondamento se si esclude che il fabbricato necessita di manutenzione, come da tempo è stato segnalato, ma non al punto da non essere agibile. Nel qual caso ci si chiede perché il Comune di Ferrara che ne è il proprietario non se ne sia preoccupato prima. Si sono fatte precise richieste all’assessore al patrimonio che non hanno avuto risposta, oltre alla disponibilità data, al termine della programmazione delle iniziative in corso, di consentire l’esecuzione dei lavori e di valutare la possibilità, nel caso del bisogno, di creare un ulteriore accesso alle scuole Guarini come era stato chiesto in passato. Si è consapevoli che la concessione era finalizzata ad un progetto sociale a favore della popolazione anziana, che ha gestito quei locali per molti anni, ma nel tempo sono subentrati dei giovani, che stanno adoperandosi attraverso progetti poter offrire opportunità che siano di interesse anche per gli anziani".