Resistenza e lesioni ai militari. Disposta una misura cautelare

Resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiali. Questi i reati di cui ha dovuto rispondere un cittadino italiano, arrestato dai carabinieri in collaborazione con gli agenti della Polizia locale a seguito dell’episodio accaduto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa a Comacchio, mentre la città era immersa nella festosa atmosfera della seconda e ultima giornata della dodicesima edizione del Carnevale sull’Acqua. Il fatto è avvenuto nei pressi di un bar del centro. Al 112 è giunta segnalazione di un uomo che, in evidente stato di ebbrezza, stava colpendo con violenza una donna ed è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nel corso delle fasi del fermo, l’uomo ha minacciato, offeso e aggredito anche due agenti della Polizia locale di Comacchio, procurando loro lievi ferite. Dopo essere stato bloccato e arrestato, l’uomo è stato portato nella caserma "Scantamburlo" per le formalità di rito. Ma all’interno degli uffici della Compagnia dei Carabinieri, sono continuare le sue manifestazioni d’ira e per questa ragione è stato necessario l’intervento di personale medico del 118 e il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale del Delta. A suo carico è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.