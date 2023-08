Resistenza in vetrina "Sarta da generazioni Tra ago, filo e tessuti un’impresa italiana"

di Mario Bovenzi

Affisso ad una parete c’è un quadro, un attestato in cornice. La data è quella del 1964, il paese Mestre. Qui – sono trascorsi tanti anni, nel dipanarsi di metri e metri di stoffa di tutti i colori – si è diplomata nella scuola professionale di taglio Roberta Gaiba. "Era mia nonna", racconta Annalisa Busi, 31 anni, nel ’tic, tic, tic’ della macchina per cucire. Adesso è lei a creare camicie su misura per uomo come sua nonna, come sua madre Monica Volta. E’ ancora lei a mostrare – il sorriso che increspa l’abbronzatura e non nasconde l’orgoglio di generazioni che si sono susseguite tra fili, colletti e bottoni – il suo attestato, conquistato lezione dopo lezione all’Ipsia scuola d’alta moda in via Canapa. E’ giovane Annalisa, ma già da 14 anni fa la sarta nel piccolo laboratorio che si apre, un po’ a sorpresa, sul retro dell’Atelier Fil à Fil, in via Garibaldi.

I sarti ormai sono in via d’estinzione

"Per fare questo lavoro ci vuole passione, in pratica non stacchi mai. Oggi l’atelier è chiuso ma io sono qui, nel laboratorio, prendo ordinazioni, lavoro alla macchina per cucire. Non esagero se dico che in questo mesttiere devi essere sempre presente"

I giovani fanno un passo indietro. In calo sono gli artigiani, chi magari decide di fare il falegname. Oppure, come lei, la sarta

"Il mio è un mestiere di famiglia che si tramanda di generazioni in generazioni. Ci sono nata tra stoffe e macchine per cucire. Mi ero iscritta al liceo classico, poi dopo alcuni anni ho capito che non era la mia strada. E sono passata alla scuola di moda, quello che ho sempre voluto fare, il sogno. E’ un lavoro che regala soddisfazioni, personali ed anche economiche. Ma richiede anche sacrifici"

E’ per questo che i giovani non percorrono questa strada?

"Ho affrontato una gavetta di anni, la mia retribuzione era una sorta di ’sabadina’ settimanale. Ma così ho imparato, ho stretto i denti e adesso sono qui. Le camicie su misura vanno e molto. Tante famiglie di Ferrara si servono da anni nel nostro negozio"

La concorrenza dei cinesi, i sarti che vengono dall’Oriente ormai sono sempre più numerosi

"E’ una concorrenza che non ci fa paura. Qui abbiamo la qualità, qui nasce il made in Italy. Mia nonna ha lavorato per grandi marchi, tra questi c’era Zanarini. Anche io ho lavorato a Bologna. Ripeto, facciano pure. Quel tipo di concorrenza non ci fa né caldo né freddo. E’ il mercato, sono i clienti a dire sempre l’ultima parola"

Conosce qualche ragazzo che si sta facendo avanti, che segue la sua strada?

"Certo, adesso sono io ad insegnare. Faccio qui, nel laboratorio, lezioni ad una ragazza di 26 anni che vuole imparare il mestiere. Se ci credi, se hai la passione, gli scaffali colorati, il profumo delle stoffe sono un mondo bellissimo, che può regalare ad un giovane un futuro".