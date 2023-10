"Resistenza, la giunta non apre al dialogo. Progetto in stallo"

L’epopea del centro sociale La Resistenza, come era prevedibile, non conosce sosta. Dopo l’ultima integrazione all’ordinanza del Comune – con la quale vengono concessi trenta giorni ai gestori del locale per presentare un progetto di riqualificazione del sito – arriva la replica del presidente del centro, Francesco Ganzaroli. Una replica nella quale il presidente della Resistenza coglie l’occasione per rimettere in fila alcuni tasselli. In sostanza, comunque, Ganzaroli rimarca un concetto: "Se l’amministrazione non ci riceve e ci indica per filo e per segno le parti tecniche che deve contenere il progetto – a partire dall’installazione del nuovo impianto elettrico – non possiamo presentare il progetto". "Dopo quella di gennaio – ricostruisce Ganzaroli – la seconda ordinanza è arrivata dopo Ferragosto. E, anche in quel documento, il Comune indicava come scadenza per presentare il progetto trenta giorni. La deadline era il 18 di settembre. Ebbene, nelle due settimane che seguirono l’emanazione dell’ordinanza noi ci demmo da fare e contattammo tutte le ditte per fare i lavori". Di più. Il presidente della Resistenza si spinge a dire che "se il Comune, in quel frangente, ci avesse dato udienza, noi nel giro di pochi giorni avremmo potuto realizzare almeno l’80% dei lavori indicati dai tecnici comunali". Il problema, stando alla ricostruzione di Ganzaroli, è la "mancanza di disponibilità al dialogo da parte della Giunta". Per la verità, come riconosce lo stesso Ganzaroli, un dialogo tra Comune e Ancescao c’è stato. Era il 12 settembre scorso. E nasce proprio dall’incontro tra Maurizio Geusa (presidente Ancescao) e il sindaco Alan Fabbri la proroga concessa dal comune. Ma, dettaglia ancora il presidente della Resistenza, "affinché questa proroga sia in effetti utile per svolgere i lavori, occorre che il Comune ci riceva e ci indichi i dettagli tecnici degli interventi". In particolare a quelli legati all’impianto elettrico, che rappresenterà il lavoro più poderoso. La stima è di quasi trentamila euro. Senza contare che "da agosto a pochi giorni fa, ho mandato tantissime email e richieste al Comune per un incontro, alle quali non ho mai avuto risposta".

f. d. b.