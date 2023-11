Resistenza, nuovo look per il parco In occasione della Festa dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, a Comacchio è stata inaugurata la rinnovata veste del Parco della Resistenza. L'amministrazione comunale ha piantumato un leccio in sostituzione di un pino domestico. Alla cerimonia erano presenti autorità militari e civili.