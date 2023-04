Resistenza, patrimonio di tutti "Dai Monarchici ai repubblicani Il Cln, una prova d’inclusione"

di Federico Di Bisceglie

Resistenza e memoria. L’intreccio dei vivi che portano avanti il ricordo del sacrificio di chi non c’è più. Il tributo di vite sull’altare della libertà. L’ex parlamentare dem Emanuele Fiano, che ha raccolto le memorie del padre Nedo in un libro – Il profumo di mio padre (Piemme) – parla del 25 aprile come una data che dovrebbe unire tutti "nella costruzione di una coscienza collettiva". Eppure, le polemiche che infuriano tutti gli anni, sono la riprova di come ci sia "ancora tanta memoria da coltivare". Ospite ieri pomeriggio in un’iniziativa organizzata dal comitato per la memoria dei X martiri di Porotto, Fiano ha fatto una chiacchierata col Carlino.

Fiano, è la sinistra che si è appropriata del patrimonio della resistenza oppure è la destra che fatica a cogliere il senso dell’antifascismo?

"In questi eredi del Movimento Sociale c’è una forte matrice anti-comunista. Per loro la Resistenza è un concetto quasi partitico, che viene ricondotto al vecchio Pci. In realtà, il Cln è stata la prova dell’inclusione: c’erano forza democratiche di generi molto diversi tra loro. Monarchici, democristiani, repubblicani. Il punto è che la Resistenza, così come l’antifascismo dovrebbero essere patrimonio universale, condiviso. Privo da orientamenti ideologici".

Sì, ma da entrambe le parti.

"Certo. Ma, vede, c’è una ragione profonda che spiega in parte il revanchismo della destra di governo. L’Msi fu escluso dalla scrittura della Costituzione e, senz’altro, per anni è stato marginalizzato rispetto alle altre forze politiche. Ora che la destra ha ricevuto la legittimazione popolare, sente l’esigenza di un riscatto. La sinistra? La presenza di un partito comunista molto forte in Italia ha contribuito a orientare la narrazione della Resistenza. Questo, tuttavia, non giustifica certi atteggiamenti e certe esternazioni fatte da alte cariche dello Stato".

C’è un punto di contatto deleterio che unisce gli estremismi – di destra e di sinistra – che gridano allo scandalo sulla partecipazione della Brigata Ebraica alle manifestazioni del 25 aprile. Come se lo spiega?

"La matrice antisemita nell’estrema sinistra è riconducibile a due fattori. La più recente è una valutazione superficiale e sbagliata del conflitto israelo-palestinese. Negare allo stato d’Israele la possibilità di esistere è gravissimo. Poi, si possono avere posizioni più o meno favorevoli sulle politiche che il governo israeliano porta avanti. Ma Israele deve e dovrà esistere. La seconda matrice è legata al concetto di marxismo declinato nell’accezione più autoritaria. Tipica dell’Urss: la parificazione di tutti gli individui. A ogni modo, chiunque gridi contro la Brigata Ebraica, si scaglia contro la Resistenza. Quei ragazzi sono stati parte integrante di essa. Sono, la Resistenza".