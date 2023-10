‘Resistenza’, ultimatum del Comune: "Un mese per il piano dei lavori"

È arrivato davvero l’ultimatum per il centro sociale La Resistenza. L’ordinanza è sempre quella del 16 agosto, firmata dal sindaco Alan Fabbri. Ma, con l’integrazione che è stata fatta l’altro giorno dal Comune, di fatto viene recepita la richiesta avanzata da Ancescao e dal presidente del centro sociale stesso, Francesco Ganzaroli. Ossia redigere il progetto dei lavori per la messa in sicurezza dell’immobile. Ebbene, è arrivato il responso: trenta giorni.

È questo il termine che l’amministrazione ha fissato. Se poi il piano di recupero dell’immobile verrà presentato nei termini, sarà valutato e poi si vedrà. È comunque già un passaggio significativo, di una vicenda che ormai si procrastina da diversi mesi. Il ‘caso’, ora ha una scadenza ben precisa. Il gong è partito. Anche se le prescrizioni dispose in prima istanza dal primo cittadino non sono cambiate. Tant’è che, anche nel nuovo documento protocollato in Comune, viene disposto di "non accedere e di non consentire l’accesso al locale fino al perdurare delle condizioni rilevate e, comunque, fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza". Non solo. È inibito l’utilizzo del locale anche "a occupanti di qualsiasi titolo".

Ma forse la parte più difficile da ‘digerire’ è la conferma della linea dell’amministrazione anche sul futuro del locale di via della Resistenza 34. "Viene confermata la disposizione di un nuovo possibile utilizzo degli immobili – si legge nel documento firmato dal primo cittadino – per lo scopo a cui erano destinati solo a seguito delle idonee operazioni di messa in sicurezza e di effettuazione delle relative verifiche. Le indicazioni contenute nell’ordinanza sono in particolare rivolte al coordinamento provinciale di Ancescao nella persona di Maurizio Geusa e al presidente del centro sociale La Resistenza, Francesco Ganzaroli. Tanti, come detto, sono stati i passaggi politici e non solo che hanno riguardato il destino del centro sociale. Tra gli altri, una lettera dei volontari della Resistenza, del febbraio di quest’anno, nella quale si dicevano preoccupati del fatto che l’esperienza del centro sociale potesse essere conclusa bruscamente e "senza un confronto con il Comune".

Al di là del caso de La Resistenza, il malumore legato all’incertezza sulle sedi da parte delle associazioni era piuttosto diffuso. Ed è poi deflagrato nella commissione consiliare di metà marzo scorso. Appuntamento durante il quale, anche lo stesso Ganzaroli, aveva avuto modo di esprimere le sue preoccupazioni per la decisione del Comune. Decisione che, tuttavia, non è cambiata di molto. Dipenderà tutto dal progetto di riqualificazione che verrà presentato.