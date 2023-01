Resistono a un controllo in galleria Matteotti Un giovane viene arrestato, l’altro denunciato

Un pomeriggio movimentato, quello di sabato, in galleria Matteotti. Due ragazzi, un maggiorenne e un minorenne, forse alterati per aver bevuto un po’ troppo, hanno iniziato a creare disturbo in quella zona di centro storico già più volte finita al centro delle cronache. Quando la situazione ha superato il limite, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato, in servizio su disposizione del questore proprio per monitorare quella zona. L’arrivo delle divise non è però stato sufficiente a calmare i due giovani, i quali hanno opposto resistenza al controllo. Nonostante la delicatezza della situazione, con professionalità gli agenti hanno fermato i due ragazzini e li hanno portati in questura per completare gli accertamenti del caso. Nemmeno lì i due si sono calmati. Il loro pomeriggio si è così concluso con un mare di guai. Il maggiorenne (uno straniero residente in provincia) è stato arrestato per resistenza, mentre il minorenne è stato denunciato alla procura dei minori. Il ragazzo arrestato comparirà nelle prossime ora davanti al giudice. Sono infatti fissate per oggi l’udienza di convalida e la direttissima. Non è escluso che, anche in questo caso, il questore valuti l’emissione di un Dalp (divieto di accesso ai locali pubblici), proprio come accaduto per il minore che la sera di Halloween si è reso protagonista della tentata rapina al bar ‘Farmacia’. Dopo gli ultimi episodi, il caso di galleria Matteotti potrebbe anche finire all’attenzione della prefettura. È probabile infatti che l’area in questione e le sue problematiche siano al centro di una delle prossime riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.