Resta aperta in chiesa la mostra sulla Cartapesta

La mostra ’La cartapesta tra sacro e profano’, inizialmnete aperta fino al 30 marzo, visto l’ampio apprezzamento di pubblico guadagnato durante il periodo carnevalesco, verrà prorogata fino al 21 aprile alla chiesa di San Lorenzo. In questa giornata i musei centesi resteranno aperti in quanto è il Lunedì dell’angelo, festività che in Italia per tradizione chiamiamo Pasquetta. In realtà, più che di una mostra si tratta di un ibrido, in bilico fra esposizione, installazione, laboratorio creativo, dove la contaminazione fra antico e moderno, sacro e profano, effimero e imperituro rispecchia lo spirito irriverente, ironico e ribaltante profondamente radicato in ogni festeggiamento carnevalesco, a Cento più che in altri luoghi. Bassorilievi, statue e presepi per la devozione domestica insieme a piccoli oggetti di uso comune, soprammobili, busti da modista, maschere, tratteggiano la diffusione, attraverso i secoli, della cartapesta, materiale economico, riciclato, facile da usare e, soprattutto, ’a basso costo’. La mostra “La cartapesta fra sacro e profano” è curata da Elena Bastelli e Lorenzo Lorenzini, che hanno dimostrato la loro caratura nell’organizzare eventi di grande livello.