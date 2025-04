Resta intrappolato sotto il trattore. Anziano salvato dai pompieri

Paura nel pomeriggio di ieri lungo la strada Cavaliera, in località Crociale, tra Bondeno e Stellata. Poco dopo le 16, un uomo di 74 anni, molto conosciuto in paese per essere il titolare di una nota agenzia immobiliare, è rimasto vittima di un incidente mentre si trovava alla guida del suo vecchio trattore. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo, che stava trasportando pesanti travi di cemento su un rimorchio, avrebbe improvvisamente sbandato a causa di un guasto meccanico, perdendo aderenza con l’asfalto e ribaltandosi nel fossato che costeggia la carreggiata. L’impatto è stato violento e l’uomo è rimasto intrappolato sotto il peso del trattore. Provvidenziale è stato l’intervento dei primi passanti che non hanno esitato a prestare i primi soccorsi. Con grande sforzo, sono riusciti ad estrarre il 74enne da sotto il mezzo agricolo. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto sono giunti rapidamente l’ambulanza del 118 e il medico, che hanno provveduto a stabilizzare l’uomo direttamente sulla barella. Considerata le ferite riportate e il contesto dell’incidente che ha visto l’uomo incastrato sotto il trattore ribaltato, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cona di Ferrara, dove è stato ricoverato. Fortunatamente, nonostante il terribile incidente, le sue condizioni non desterebbero pericolo di vita. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza del trattore e nella rimozione delle pesanti travi di cemento che si erano disperse sulla strada a seguito del ribaltamento. In supporto, è giunta anche un’autogru dei Vigili del fuoco di Ferrara, per facilitare le operazioni di recupero del mezzo agricolo e liberare completamente la strada, che ha subito inevitabili rallentamenti. Le cause esatte del guasto meccanico che ha portato al ribaltamento sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.

cl.f.