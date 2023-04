Restaurata la Madonna di Panetti Presentazione a palazzo Schifanoia

Oggi alle 15.30 nel salone dei Mesi di palazzo Schifanoia, sarà presentato – in un evento aperto ai cittadini – il restauro della ‘Madonna col bambino e due donatori’, dipinta da Domenico Panetti e facente parte del museo della Cattedrale. La straordinaria tavola – databile fine XV secolo – è stata restaurata da Fabio Bevilacqua e Silvia Zoni, sotto la guida di Romeo Pio Cristofori, conservatore storico dell’arte dei Musei di Arte Antica del Comune, grazie al contributo delle associazioni ferraresi unite per la conservazione del patrimonio culturale cittadino. L’opera sarà eccezionalmente ospitata nel percorso espositivo del museo Schifanoia fino al 19 giugno.

Il prestito della ‘Madonna con Bambino in trono’ di Giovanni Antonio Bazzi a palazzo dei Diamanti, ha infatti consentito di arricchire la sala 14 di palazzo Schifanoia con un’opera coeva e di altrettanto prestigio come la ‘Madonna col bambino’ di Domenico Panetti. L’esposizione temporanea, prima del suo definitivo ritorno nelle sale del museo della Cattedrale, è inoltre l’occasione per presentare al pubblico gli esiti dell’intervento conservativo che ha pulito la superficie pittorica riportandola alla sua originaria policromia. L’eliminazione di vernici incongrue, la pulitura e il recupero di alcuni piccoli restauri precedenti ormai alterati, consentono oggi di mostrare ai visitatori e agli studiosi un’opera dallo straordinario impatto emotivo ed estetico, strettamente connessa con quel ricco clima artistico delineato dalla contemporanea mostra di palazzo dei Diamanti. A partire dalle 15,30 di oggi, nel celebre spazio del salone dei Mesi, tutti gli interessati potranno così scoprire la storia e l’iconografia del dipinto con l’intervento delle due storiche dell’arte Marialucia Menegatti e Cecilia Vicentini.