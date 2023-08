Restaurata la tomba di Cassiano Corticelli a Argenta, eroe della Prima Guerra

Restaurata la tomba di Cassiano Corticelli, figura storica di Argenta, tenente di artiglieria deceduto sul fronte Carsico della grande guerra il 18 agosto del 1917. Ed appunto esattamente 106 anni dopo il suo eroico sacrificio immolato all’altare della Patria all’età di 28 anni (decorato con medaglia d’argento e bronzo al valor militare) il sepolcro che ne custodisce le spoglie, traslate dal cimitero di Acquilea in quello di Argenta, è stata sottoposto ad un intervento di restilyng ad opera di due artigiani che hanno poi devoluto il loro onorario alle popolazioni romagnole colpite dall’alluvione. Lasciò gli studi universitari per arruolarsi. Ma perse la vita in battaglia e non conseguì la laurea in matematica. Che l’ateneo felsineo consegnò ai discendenti il 4 novembre di 5 anni fa.

n. m.