Restaurati i monumenti La memoria di Pico Cavalieri e degli ebrei caduti in guerra

di Lucia Bianchini

Tornano alla loro originaria bellezza i monumenti dedicati a Pico Cavalieri e agli ebrei caduti durante la Prima guerra mondiale. Il restauro che ha riguardato le due opere collocate al cimitero ebraico è stato presentato nella mattinata di ieri alla presenza della autorità civili e militari che hanno onorato il sacrificio dei caduti con la deposizione di due corone d’alloro. A portare il saluto del sindaco Alan Fabbri e della giunta è stato l’assessore alla cultura Marco Gulinelli: "Straordinaria unione di intenti in quello che restituiamo alla città, per il recupero di questi due monumenti. È un’anticipazione della grande mostra su Arrigo Minerbi che il 7 luglio inaugureremo in Castello, oltre a un omaggio alla comunità ebraica, ai suoi caduti e a Pico Cavalieri, aviatore, liberale e patriota. La loro memoria oggi è presenza viva grazie alla cura per questi simboli. La sinergia con Meis e comunità ebraica proseguirà con azioni specifiche per valorizzare il ghetto ebraico, con la posa delle pietre d’inciampo, con le nuove mostre al Meis e la celebrazione delle festività ebraiche aperta alla cittadinanza".

"A casa Pico Cavalieri – ha raccontato Amedeo Spagnoletto, direttore del Meis – si vede da una parte la dedizione verso la patria, dall’altra l’impegno civile, rappresentato da Avis. Questo spirito che mette insieme ieri, oggi e domani credo sia radunato nella celebrazione di oggi. Mi accorgo sempre di più che i progetti che portiamo avanti danno i loro frutti, tra Comune, Meis, comunità ebraica, ministero della Cultura si è creato un tavolo che coordina e propone iniziative, dando risultati netti e veloci". Oltre ai diserbi e alla pulitura dei monumenti da depositi e macchie, si è proceduto a un consolidamento e a una protezione con adeguati prodotti. "Quando vi imbattete in una lapide che ricorda i caduti della Grande Guerra contate i nomi e moltiplicateli per 8 o 10, avrete il numero approssimato di quanti in quel luogo furono chiamati a combattere e di quanto sia stato grande il trauma collettivo che ha coinvolto il paese" ha sottolineato Daniele Ravenna, ricordando la legge che tutela il patrimonio culturale, storico e artistico legato a questo conflitto. A raccontare l’esperienza degli ebrei ferraresi, all’epoca molto integrati nella società, è stato Fortunato Arbib, presidente della comunità ebraica: "La cura dei cimiteri e delle lapidi è per noi un dovere. Quella di oggi è un’occasione per ricordare i tragici eventi che hanno spezzato la vita di sedici soldati ferraresi".