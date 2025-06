Restaurato dopo il sisma. L’angelo torna al cimitero

Al Cimitero Monumentale di Cento è stato riposizionato l’Angelo posto sulla tomba dell’architetto Antonio Giordani, statua restaurata a seguito dei danni subiti nel sisma del 2012 e ora, dopo tredici anni, restituita allo splendore originale. In questa occasione è stato presentato "Stonetellers. Pietre che parlano, storie che vivono", progetto digitale cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna dedicato alla valorizzazione narrativa e interattiva del Cimitero Monumentale. "CMV aveva ottenuto un finanziamento grazie a un bando regionale, promosso da Mauro Felicori quand’era assessore regionale alla cultura, per la valorizzazione dei cimiteri monumentali - sono le parole di Silvia Bidoli, assessore alla cultura di Cento - Il progetto ha due anime: da un lato il restauro e la ricollocazione dell’angelo sulla tomba Giordani, che dopo il terremoto finalmente è tornato al suo posto; dall’altro, il lancio di una nuova app, avvenuto proprio ieri, che si chiama Stonetellers che è uno strumento innovativo e coinvolgente per vivere il cimitero in modo diverso". E spiega. "Al momento ci sono cinque statue "parlanti" ovvero Aroldo Bonzagni, Giordani, Giuseppe Borgatti, Maria Maiocchi Plattis e Stefano Galletti. Una volta scaricata l’app, propone automaticamente dei podcast legati alle statue vicine, raccontando le loro storie. È un modo nuovo, anche divertente, per avvicinarsi a un luogo ricco di storia e memoria come il nostro cimitero monumentale". Allo stesso cimitero sono stati messi depliant con qrcode che riportano sia all’app che ai percorsi tematici. Un momento in cui era presente lo stesso Felicori ma anche Valeria Tassinari, Maria Teresa Alberti e Cristina Fava, che ha ricordato come il restauro dell’angelo sia stato possibile grazie a un contributo dell’associazione Amici della Pinacoteca. E’ l’appassionato di storia locale Andrea Gilli a ricordare che "il terremoto del 29 maggio 2012 lo fece rovinosamente cadere e nel 2014 ci venne restituita restaurata ma ‘parcheggiata’ presso la sede provvisoria del Comune nel corridoio di Palazzo Piombini". Con questo riposizionamento nella sua collocazione originaria, si dà compimento al bellissimo restauro fatto grazie all’aiuto privato e si da il via al progetto ancora più ampio legato alla valorizzazione dei cimiteri monumentali che ora, a Cento con il progetto Cmv, può raccontarsi. La messa a punto del progetto, prevede mappe interattive che permetteranno di conoscere le biografie di alcune delle personalità sepolte e quindi conoscere la storia della città anche passando da personaggi illustri a racconti di vita comune, anche attraverso la lettura di "cippi interattivi" in grado di raccontare la storia biografica singola o aggregate dei defunti sepolti in quel luogo.

Laura Guerra