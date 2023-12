Restauri a Palazzo Prosperi e Palazzo Renata di Francia, i residenti della zona si interrogano

Caro Carlino,

erano in programma da quest’anno i restauri di palazzo Prosperi e palazzo Renata di Francia. E’ da molto tempo che non passo nella zona di Palazzo Prosperi e quindi non so se sono cominciati; ma sono passato in via Savonarola e ho visto che il palazzo è scrostato con un portone bellissimo che sta per deteriorarsi. I vandali iniziano a prenderlo di mira con scarabocchi. Ci sono novità al riguardo?

M. Fantini

* * *

All’inizio di via Piangipane è stata modificata la fermata bus con una nuova segnaletica orizzontale. Peccato che i cartelli degli orari con la tabella fermata Tper sia rimasta dov’era prima. Così i bus si fermano in mezzo alla strada a far scendere o salire i pedoni in mezzo alle auto parcheggiate. È stata avvertita Tper che la fermata è stata spostata? E i cartelli di divieto di sosta perchè non vengono rimossi lungo la via e sui marciapiedi?

Residenti della zona