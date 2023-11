Restauro del palazzo municipale. Recuperata l’immagine originale

Con la prossima settimana prenderà il via il cantiere “Rigenera Copparo 02: Restauro del palazzo municipale”, affidato alla ditta Geostrutture di Copparo. Il progetto, per un investimento complessivo di 466mila, di cui 450mila euro finanziati con un contributo dal Pnrr e 16mila con risorse comunali, prevede appunto il restauro delle facciate del municipio in affaccio sulle piazze e gli spazi pubblici del centro storico.

L’accantieramento inizierà con l’installazione di una gru e di una parte del ponteggio sul fronte principale dell’immobile, lato scuole. La viabilità non subirà modifiche. I lavori hanno l’obiettivo di intervenire sulle facciate e su parte delle coperture esistenti al fine di recuperare l’immagine originale del fabbricato dopo la sua ricostruzione ottocentesca. Nel 1809 un furioso incendio distrusse il palazzo, che era passato dalla famiglia d’Este al Papato e successivamente alla famiglia Barberini: le rovine della Delizia furono acquistate con decisione del Consiglio comunale del 3 maggio 1861 e il cantiere completato venne consegnato alla comunità nel 1875. Da allora ebbe poi inizio il processo di monumentalizzazione e razionalizzazione urbanistica del paese, con la realizzazione della Caserma dei Regi Carabinieri (fine 1800), dell’ospedale (1900), dell’asilo per l’infanzia (1901), della scuola elementare (1906) e delle carceri (1906). La durata prevista dei lavori è di 129 giorni.