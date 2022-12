Restauro del teatro, parte la gara

Il terremoto ha tentato, senza riuscirci, di farlo uscire di scena. La buona notizia è che la rinascita del teatro ’Giuseppe Borgatti’ ormai è vicina. Con la pubblicazione dell’avviso esplorativo, hanno preso avvio le procedure di gara per il ripristino con miglioramento sismico della struttura. A darne orgogliosamente l’annuncio, ieri, è stato il sindaco Edoardo Accordi, assieme alla sua vice Vanina Picariello e agli assessori Silvia Bidoli e Rossano Bozzoli. "Tanta parte del lavoro che ha sin qui svolto l’amministrazione comunale – ha evidenziato il primo cittadino – è stata indirizzata alla ricostruzione post-sisma. E, dopo un anno e due mesi dal nostro insediamento, abbiamo raggiunto un importante risultato che vogliamo condividere con la comunità". Il percorso giunge al termine dell’iter tecnico, amministrativo, autorizzatorio, e a seguito del riconoscimento da parte della struttura commissariale della Regione di importanti risorse (608mila euro) che consentiranno di fronteggiare il rincaro dei prezzi per i cantieri. "A dieci anni dal terremoto – ha proseguito Accorsi -, crediamo che questa sia davvero una bella notizia, data con la stessa trasparenza con la quale abbiamo aggiornato sinora sul percorso. Ci tengo a ringraziare quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato: l’architetto Beatrice Contri, l’ufficio tecnico comunale, la struttura commissariale della Regione e i progettisti della società Politecnica". L’importo complessivo dei lavori è stimato in 3.318.670 euro (comprensivi dei 608mila euro messi a disposizione dalla struttura commissariale per far fronte ai rincari e 40mila euro di risorse comunali). La gara sarà a procedura negoziata. Nella prima fase, che si concluderà il 20 gennaio, saranno raccolte le manifestazioni di interesse; alla seconda fase saranno ammesse un massimo di 15 imprese, tra le quali verrà individuata l’impresa aggiudicataria. Il criterio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Seguirà, poi, l’iter tecnico con i tempi stabiliti dalla norma. Se tutto andrà per il meglio, il Comune stima che l’avvio del cantiere possa avvenire entro i primi nove mesi del 2023. "Una volta che si avranno tutti i punti fermi – ha specificato il sindaco -, apriremo alla condivisione della gestione del cantiere". Il recupero del teatro, "tra i più belli e apprezzati della regione" – come sottolineato dal sindaco, significa anche riappropriarsi di un luogo di cultura: "Cultura su cui – ha concluso Accorsi – stiamo molto investendo".

Valerio Franzoni