Restauro delle mura, pronto a partire il terzo intervento

È in corso di redazione, con un nuovo finanziamento a bilancio, il progetto della terza tranche di interventi di restauro conservativo delle mura. I lavori si inseriscono nell’ambito del piano dell’amministrazione denominato ’Un chilometro di mura all’anno’, che prevede la progressiva riqualificazione dell’intero paramento murario, lungo i 9 chilometri di fortificazioni. Il progetto è partito nel 2021 con un primo tratto da viale Belvedere a via Azzo Novello a cura dell’impresa Caporini. Da qui, nel 2022, l’aggiudicataria Ediltor Srl ha continuato fino alla cosiddetta ‘Peschiera del duca’.

"Ora – spiega l’assessore Andrea Maggi – si procederà fino alla punta della Montagnola per poi proseguire lungo via Gramicia. In questo tratto il lavoro sarà duplice e quindi procederà più lentamente: le mura infatti presentano una doppia ‘facciata’, interna ed esterna, e si interverrà su entrambe. Diamo continuità a un piano strategico da noi fortemente voluto per la tutela del bello, il decoro, per dare nuova centralità alle mura e al patrimonio Unesco, in una pianificazione strategica ampia, che comprende anche la nuova Casa dell’Ortolano, la riqualificazione dell’area ex Amga lungo via Bologna, il potenziamento delle funzioni di Porta Paola, l’avvio di alcune prime fasi di intervento per la riqualificazione di piazza Travaglio".

Le fasi delle lavorazioni prevedono: il restauro conservativo, il consolidamento, il rifacimento dei giunti, il diserbo e la pulitura. Anche la terza tranche passerà al vaglio della soprintendenza, quindi si procederà con le successive procedure di gara e l’avvio dei lavori. Avvio previsto in estate. Gli ultimi lavori di questo tipo sui paramenti delle mura risalgono al 1986. In quell’occasione il pittore Otello Ceccato (1928-2014) celebrò con la sua arte i lavori: rappresentando in un quadro (datato proprio 1986, oggi in collezione privata) uno scorcio quasi onirico delle mura.