Restauro di sculture e vasche, la fontana torna al suo splendore

Sono entrati nel vivo i lavori sulla Fontana Monumentale di Copparo che sorge nel cuore di Piazza della Libertà. In questi giorni sono state eseguite le prove di pulizia sui materiali e le ulteriori prove di stuccatura, per procedere operativamente agli interventi di restauro degli elementi lapidei e scultorei e di ripristino della guaina impermeabilizzante all’interno delle vasche. Si tratta della prima di tre fasi, che sarà seguita dalla revisione del sistema idraulico per la completa ripresa in esercizio della fontana e dalla revisione dell’impianto elettrico esistente con contestuale sostituzione degli apparecchi illuminanti. L’opera di restauro della Fontana si inserisce nel più ampio progetto ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per complessivi 3.490.000 euro e affidato alla ditta Geo Costruzioni di Formignana. In merito al restauro materico, i campionamenti hanno rappresentato uno step cruciale: "Per progettare e attuare validi interventi di conservazione e restauro delle superfici dei monumenti storici – spiegano dall’Amministrazione comunale - devono infatti essere analizzate le forme di degrado che le colpiscono, in relazione al materiale e alle condizioni microclimatiche cui è esposto. Nel caso della Fontana Monumentale una delle principali cause dello stato di degrado delle superfici lapidee è stato individuato proprio nell’azione dell’acqua, ricca di componenti mineralogiche". Con la supervisione della Soprintendenza ora si procederà con la pulitura di tutti gli elementi esterni e con il restauro, quindi con il consolidamento e la protezione degli elementi lapidei, mediante l’impiego di sostanze fissaggio, la composizione di fratture e l’esecuzione di nuove stuccature con materiali compatibili, nonché degli elementi metallici degradati.

v.f.