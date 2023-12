Restauro nave romana. L’appello al governo

COMACCHIO

La Regione è pronta a chiedere al Ministero un pronunciamento formale, cronoprogramma e tempistica dei lavori ancora in attesa di attuazione per il restauro della nave romana di Comacchio. A riferirlo è il consigliere regionale del Pd Marco Fabbri nel dare conto della risposta ricevuta dall’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori alla sua interrogazione sul tema. In sostanza, Fabbri chiedeva di conoscere le tempistiche per il restauro della nave romana e della sua valorizzazione in uno specifico percorso museale: "Le indagini preliminari e il complesso progetto d’intervento di restauro sulla nave romana rinvenuta nel 1980, stando a quanto si apprende dalla Soprintendenza, sono già stati predisposti e depositati presso il segretariato regionale dei beni culturali dell’Emilia-Romagna – spiega il consigliere regionale dem –. Risulta poi confermato lo stanziamento dei fondi assegnati all’intervento. Ma a causa dell’avvicendarsi, nel corso degli ultimi anni, di vari Soprintendenti e di vari funzionari designati in qualità di Responsabile unico del procedimento, a motivo di pensionamento o di destinazione ad altri incarichi, non si riesce a procedere nel regolare svolgimento delle procedure di assegnazione dei lavori. Un ritardo inaccettabile, come condiviso anche dall’Assessore regionale Mauro Felicori al quale mi sono rivolto con un’interrogazione, su cui speriamo che intervenga lo stesso Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano".

Come riferito da Fabbri, la nave di Comacchio è un reperto straordinario insieme al carico che trasportava "e va restituita il prima possibile al pubblico, quale patrimonio storico e culturale inestimabile". Dunque, come avvenuto con la nave di Ravenna, risalente al V secolo d.C., per la quale pare avvicinarsi il momento della restituzione al pubblico a seguito del restauro in corso e dell’allestimento nel Museo Classis entro il 2025, "anche per la ‘nostra’ nave romana – conclude il consigliere del Pd -, l’assessore Felicori si è impegnato a richiedere al Ministero un pronunciamento formale circa il cronoprogramma e la tempistica dei lavori ancora in attesa di attuazione, rendendosi la Regione disponibile ad affiancare il progetto di restauro con eventuali interventi di valorizzazione e di promozione sul territorio".

v.f.